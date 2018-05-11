 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Наши в Каннах: Как Летучая дефилировала по Круазетт


0 0

Какая девушка не мечтает блеснуть на красной дорожке Каннского кинофестиваля? Елена Летучая - точно не из тех, кто равнодушен к одному из самых звездных фестивалей Европы. На днях ведущая продефилировала в Каннах в компании своего супруга.

Летучая появилась на красной дорожке 9 мая в вечернем наряде от YAKUBoWITCH (бренд специализируется исключительно на черных платьях) и с роскошными бриллиантовыми украшениями от Mercury и Messika.

Выглядела Елена довольно эффектно и поклонники не скупились на комплименты: «Елена, Вы красавица! Очень приятно, когда такие девушки, как Вы, выходят на красную дорожку, представляя нашу страну, пусть знают, какие у нас красивые девушки!», «Платье сногсшибательное! И Вы в нем шикарная!!! Не каждая дамочка сможет его достойно нести», «Странно когда идет Елена, никаких вопросов не возникает, а когда плывут Боня с Лениной всегда раздражает. Почему?».

Однако нашлось также немало недовольных: «Платье из прошлого века», «Понять не могу, зачем Летучая и Боня отправились на красную дорожку? Их как звёзд пригласили, то за какие заслуги перед кинематографом?», «Продажная. В День Победы демонстрирует арендованные бриллианты на красной дорожке. Ужас».

Ранее мы писали:

Боня сверкнула грудью в Каннах. Виктория эффектно продефилировала на открытии кинофестиваля.

Елена Летучая признана самой стильной. Ведущая получила лестный титул. 

Елена Летучая рассказала о зависти. Ведущая научилась справляться с этим чувством. 



0 Не нравится 0 Нравится 11.05.2018 Теги: Елена Летучая

Читайте также

 

Обсуждение 5  

Оставить комментарий
  • Ах / 11.05.18 11:17
    -
    6
    +
    Вообще не понимаю цели присутствия наших тёток-селебрити на данном мероприятии, но после Лениной все остальные уже по определению выглядят прилично.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Ellis-@ / 11.05.18 11:32
      -
      5
      +
      Как это вы не понимаете. Чтобы потом было: блеснула, дефилировала. Нужно светиться. Кто светится, тот есть в шоу-бизнесе. Бомонд возрождают, всеми силами, любыми способами)) Да и надо же куда-то носить вечерние туалеты.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Ах / 11.05.18 13:39
        -
        2
        +
        Наверное, Вы правы. Но мне всегда казалось, что Каннский фестиваль для людей, имеющих отношение к киноискусству. А для потусить полно других мероприятий.
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
        • Ellis_@ / 11.05.18 14:03
          -
          2
          +
          Я никогда не думала об этом, но моя одноклассница живёт уже 10 лет в Каннах и она ходила на нети фестивали пару раз. Она работет в индустрии развлечения, до этого была опекуном вип-клиентов в гостиницe, где останавливаются звёзды на время фестиваля. Всех тёток фоткают, кто в вечернем туалете идёт, на всяк случай. Потом идёт сортировка. Те, что по билетам, в мусор. Все Моники Белуччи на сайту и в газеты. А сидишь ты в таком платье в тёмном кинозале, смотришь фильмы в темноте. Потом афтерпати. Обычно фуршетик. И домой. Думаю, Боня ходит туда светиться. Она же не только метит в бомонд, но и в невестах ходит. Ей по зарез это надо.
          ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору