Наши в Каннах: Как Летучая дефилировала по Круазетт
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Какая девушка не мечтает блеснуть на красной дорожке Каннского кинофестиваля? Елена Летучая - точно не из тех, кто равнодушен к одному из самых звездных фестивалей Европы. На днях ведущая продефилировала в Каннах в компании своего супруга.
Летучая появилась на красной дорожке 9 мая в вечернем наряде от YAKUBoWITCH (бренд специализируется исключительно на черных платьях) и с роскошными бриллиантовыми украшениями от Mercury и Messika.
Выглядела Елена довольно эффектно и поклонники не скупились на комплименты: «Елена, Вы красавица! Очень приятно, когда такие девушки, как Вы, выходят на красную дорожку, представляя нашу страну, пусть знают, какие у нас красивые девушки!», «Платье сногсшибательное! И Вы в нем шикарная!!! Не каждая дамочка сможет его достойно нести», «Странно когда идет Елена, никаких вопросов не возникает, а когда плывут Боня с Лениной всегда раздражает. Почему?».
Однако нашлось также немало недовольных: «Платье из прошлого века», «Понять не могу, зачем Летучая и Боня отправились на красную дорожку? Их как звёзд пригласили, то за какие заслуги перед кинематографом?», «Продажная. В День Победы демонстрирует арендованные бриллианты на красной дорожке. Ужас».
Ранее мы писали:
Боня сверкнула грудью в Каннах. Виктория эффектно продефилировала на открытии кинофестиваля.
Елена Летучая признана самой стильной. Ведущая получила лестный титул.
Елена Летучая рассказала о зависти. Ведущая научилась справляться с этим чувством.
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Обсуждение 5
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Ах / 11.05.18 11:17Вообще не понимаю цели присутствия наших тёток-селебрити на данном мероприятии, но после Лениной все остальные уже по определению выглядят прилично.
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Ellis-@ / 11.05.18 11:32Как это вы не понимаете. Чтобы потом было: блеснула, дефилировала. Нужно светиться. Кто светится, тот есть в шоу-бизнесе. Бомонд возрождают, всеми силами, любыми способами)) Да и надо же куда-то носить вечерние туалеты.
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Ах / 11.05.18 13:39Наверное, Вы правы. Но мне всегда казалось, что Каннский фестиваль для людей, имеющих отношение к киноискусству. А для потусить полно других мероприятий.
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Ellis_@ / 11.05.18 14:03Я никогда не думала об этом, но моя одноклассница живёт уже 10 лет в Каннах и она ходила на нети фестивали пару раз. Она работет в индустрии развлечения, до этого была опекуном вип-клиентов в гостиницe, где останавливаются звёзды на время фестиваля. Всех тёток фоткают, кто в вечернем туалете идёт, на всяк случай. Потом идёт сортировка. Те, что по билетам, в мусор. Все Моники Белуччи на сайту и в газеты. А сидишь ты в таком платье в тёмном кинозале, смотришь фильмы в темноте. Потом афтерпати. Обычно фуршетик. И домой. Думаю, Боня ходит туда светиться. Она же не только метит в бомонд, но и в невестах ходит. Ей по зарез это надо.
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Персикова / 11.05.18 15:14И моя одноклассница живёт в Каннах )))
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