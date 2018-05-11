Наши в Каннах: Как Летучая дефилировала по Круазетт

Какая девушка не мечтает блеснуть на красной дорожке Каннского кинофестиваля? Елена Летучая - точно не из тех, кто равнодушен к одному из самых звездных фестивалей Европы. На днях ведущая продефилировала в Каннах в компании своего супруга.

Летучая появилась на красной дорожке 9 мая в вечернем наряде от YAKUBoWITCH (бренд специализируется исключительно на черных платьях) и с роскошными бриллиантовыми украшениями от Mercury и Messika.

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 9 Май 2018 в 11:59 PDT

Выглядела Елена довольно эффектно и поклонники не скупились на комплименты: «Елена, Вы красавица! Очень приятно, когда такие девушки, как Вы, выходят на красную дорожку, представляя нашу страну, пусть знают, какие у нас красивые девушки!», «Платье сногсшибательное! И Вы в нем шикарная!!! Не каждая дамочка сможет его достойно нести», «Странно когда идет Елена, никаких вопросов не возникает, а когда плывут Боня с Лениной всегда раздражает. Почему?».

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 9 Май 2018 в 8:49 PDT

Однако нашлось также немало недовольных: «Платье из прошлого века», «Понять не могу, зачем Летучая и Боня отправились на красную дорожку? Их как звёзд пригласили, то за какие заслуги перед кинематографом?», «Продажная. В День Победы демонстрирует арендованные бриллианты на красной дорожке. Ужас».

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