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Миранда Керр родила мальчика


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Миранда Керр (Miranda Kerr) стала снова мамой. В понедельник, 7 мая, австралийская модель родила второго ребенка, отцом малыша стал ее муж Эван Шпигель (Evan Spiegel).

Мальчик, родившийся в 11:53 вечера, был назван Хартом в честь дедушки Эвана. «Слова не могут описать, насколько мы счастливы от того, что в нашей семье появился прекрасный сын. Миранда чувствует cебя превосходно, а Флинн рад стать старшим братом. Мы благодарим всех за добрые слова и пожелания в это наше особое время», - опубликовало официальное заявление пары издание PEOPLE.

Керр, которой исполнилось 35 лет, является также матерью семилетнего Флинна, рожденного от Орландо Блума, предыдущего супруга модели. В ноябре издание PEOPLE подтвердило, что пара ждет ребенка, почти через шесть месяцев после того, как они поженились.

В январе бывший ангел Victoria’s Secret впервые показала свой вполне очевидный животик во время вечеринки по случаю вручения «Золотого глобуса». В феврале Керр сказала Джимми Киммелу, что Флинн готов к тому, чтобы стать старшим братом. «На следующий день после свадьбы Флинн бегал и спрашивал: мама, он уже там? На что я ему отвечала, что нужно немного подождать»,  - рассказала модель.

Напомним, Миранда и Эван познакомились на приеме Louis Vuitton в Нью-Йорке в 2014 году и начали встречаться в 2015 году. Свадьба Миранды и создателя Snapchat Эвана Шпигеля  прошла в прошлом году в Лос-Анджелесе. На церемонию было приглашено всего 45 гостей, при этом само торжество было организовано со вкусом.

 



0 Не нравится 0 Нравится 10.05.2018 Теги: Миранда Керр

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