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Кирстен Данст стала мамой


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Кирстен Данст (Kirsten Dunst) можно поздравить с пополнением. 35-летняя актриса стала мамой. Отцом ребенка стал актер Джесси Племонс (Jesse Plemons). Известно, что родился мальчик, который чувствует себя хорошо, как и его мама.

Официальные представители пары пока не дают никаких комментариев. Ребенок родился через три месяца после того, как Данст подтвердила свою беременность. И сделала это актриса тогда необычным образом. В январе она стала звездой рекламной кампании модного бренда Rodarte, основанного ее хорошими друзьями, и на снимках звезда появилась с животом. На одном из снимков Данст позирует в романтичном розовом платье с цветочным принтом и отделкой кружевом, на другом - в просторном бежевом пальто с внушительным черным бантом.

Данст и Племонс начали встречаться в 2016 году после того, как познакомились на съемках второго сезона сериала «Фарго», где они играют женатую пару. Новости об их помолвке появились в январе 2017, когда на руке Кирстен было замечено обручальное кольцо во время церемонии вручения «Золотого глобуса».

В июне актриса рассказала, что вступает в новую стадию своей жизни. «Я работаю всю мою жизнь. Я снимаюсь с трех лет, - сказала она тогда в интервью журналу Marie Claire. - Настало время отдохнуть от работы и подумать о детях». Она призналась, что не хотела детей, пока не родилась ее крестная дочь, которую она полюбила всей душой.

 



2 Не нравится 2 Нравится 08.05.2018 Теги: Кирстен Данст

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