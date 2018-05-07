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Крем по цене шубы: Летучая поделилась бьюти-секретами


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Ведущая Елена Летучая в декабре отметит 40-летие, но надо отдать должное - выглядит Елена не просто великолепно, но и гораздо моложе своих лет. Поклонники, а точнее поклонницы, нередко интересуются как Летучей удается поддерживать кожу в идеальном состоянии. И на днях Елена решила достаточно подробно поговорить о своей бьюти-программе.

В специальном видео опубликованном на Youtube Летучая рассказала о секретах своей диеты и назвала любимые средства ухода за кожей. По словам ведущей, недавно она отказалась от рафинированного сахара, а также довольно жестко ограничила количество молока, мяса и других животных продуктов в ежедневном рационе. «В последнее время ко мне прилипла пара лишних килограммов. Перешла на почти веганский рацион», — пояснила Летучая.

Что же касается косметики, то Елена старается не забывать о солнцезащитных средствах, а ее любимый увлажняющий крем от La Prairie стоит довольно недешево (около 45 тысяч рублей), но ведущая не собирается на этом экономить.

«Я вообще не очень верю в кремы, больше в косметологов, но этот крем вознесет на новый уровень ровный тон и равномерное сияние кожи», - рассуждает Елена.

Впрочем, в программу красоты ведущей входит не только дорогой крем, но и регулярные «уколы красоты» и аппаратные процедуры.

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0 Не нравится 1 Нравится 07.05.2018 Теги: Елена Летучая

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