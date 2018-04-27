Известно имя нового наследника британского престола

Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя своему новорожденному сыну. Младенец получил имя Луи Артур Чарльз. Пара, наконец-то, озвучила свое решение в пятницу утром, закончив тем самым мучительное ожидание поклонников.

«Малыш будет известен как Его Королевское Высочество принц Луи Кэмбриджский», - было сказано в официальном заявлении Кенсингтонского дворца.

Имя младенца было предметом многочисленных ставок. У букмекеров лидировали имена Артур и Джеймс.

Луи стал шестым правнуком королевы Елизаветы Второй и сдвигает принца Гарри на шестое место в порядке наследования престола. Перед Луи в этой линии находится Шарлотта, его старшая сестра. До того, как в 2012 году изменились правила престолонаследования, предпочтение отдавалось наследникам мужского пола.

Напомним, новый член королевской семьи появился на свет в госпитале Святой Марии в Лондоне, как и предыдущие дети четы. Кейт была доставлена в госпиталь в 6 утра в понедельник на ранней стадии схваток. Старший брат новорожденного, принц Джордж, был в школе, когда произошло радостное событие, а старшая сестра, принцесса Шарлотта, была дома.