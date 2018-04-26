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Самбурская высмеяла Летучую


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Похоже, намечается очередной звездный скандал. Ведущая Елена Летучая на днях заметила, что у ее коллеги Настасьи Самбурской «тяжелая, агрессивная энергетика», что не лучшим образом сказывается на популярности проекта «Ревизорро». В ответ Самбурская настоятельно посоветовала Елене не «не рубить сук, на котором сидишь».

На днях в беседе в ресторатором Дмитрием Левицким Летучая обмолвилась, что Ольга Романовская, ранее выступавшая ведущей «Ревизорро» и Настасья Самбурская «убили ее шоу».

Самбуская, хорошо известная своими язвительными выпадами отреагировала практически моментально.  В своем Insta актриса написала, намекая на Летучую, что она «была изгнана со своего места из-за мерзкого характера». «Она была обыкновенной телеведущей. Проект был собран командой,ее пригласили на должность ведущей,в командной работе.Но в какой-то момент этой женщине сорвало башню и она решила, что всё шоу держится на ее личных качествах, хотя повторюсь, это командная работа».

Настасья подчеркнула, что многое зависит от работы команды, а не ведущей. И что в какой-то момент бывшая звезда «Ревизорро» оказалась «никому ненужной».

По мнению Самбурской, Летучая поняла, что восстановить рейтинги «ей поможет только хайп на новой телеведущей шоу, которое после ее ухода не провалилось,а продолжило существовать в новом формате и более успешно, чем на закате карьеры старой телеведущей».

«Я бы посоветовала своей знакомой телеведущей не рубить сук на котором сидишь, ибо мир телевидения достаточно узок, новые подробности будут всплывать всё чаще. <...>. Остаться без работы и потерять последние крупицы уважения, это большая беда. Поведение старой телеведущей оправдывается лишь отчаянием», - заключила актриса.



0 Не нравится 0 Нравится 26.04.2018 Теги: Анастасия Самбурская

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