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Шарль Азнавур госпитализирован в Петербурге


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Фанаты Шарля Азнавура (Charles Aznavour) в печали. Концерт легендарного певца в Петербурге не состоится. Артист был срочно госпитализирован после того, как почувствовал себя плохо во время репетиции перед концертом. 

Эмма Лавринович, директор концертного зала «Октябрьский», сообщила, что Шарль был доставлен в больницу и концерт отложен на следующий сезон. Лавринович добавила, что Азнавур сам дошел до машины скорой помощи.

Концерт Шарля Азнавура должен был состояться 25 апреля. Врачи уверяют, что нет причин волноваться за жизнь Шарля, которому исполнилось 93 года. Утверждается, что у певца был мускульный спазм. Известно, что Азнавур уже покинул Санкт-Петербург в кресле-каталке.

За свою жизнь Шарль Азнавур записал более чем 1200 песен на восьми языках. Он один из самых любимых и популярных певцов Франции, продавший 180 миллионов записей. В прошлом году Азнавур получил собственную звезду на «Аллее славы» в Голливуде.

Источник фото: Instagram



0 Не нравится 0 Нравится 26.04.2018 Теги: Шарль Азнавур

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Шарль Азнавур госпитализирован в Петербурге 0  

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