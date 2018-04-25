Пелагея рассказала, как строит отношения с дочерью

Пелагея в прошлом году впервые стала мамой. Певица подарила супругу, хоккеисту Ивану Телегину, дочь Таисию. Артистка признавалась ранее, что не хочет, чтобы ребенок был под прицелом общественности, однако накануне она поделилась с поклонниками принципами воспитания.

«Мне важно научить свою дочку принимать себя такой, какая она есть. Грустно смотреть на отфотошопленные фотографии. Они теперь не только в журналах, но и в «Инстаграме», и других соцсетях. Кажется, что именно к такой идеальной картинке и надо стремиться. А отражение в зеркале, увы, не так безупречно. В результате человек испытывает дикий стресс. Не понимая, что на самом деле он прекрасен», - заявила Пелагея.

Певица взяла за основу принципы, которых придерживались ее родители. При этом Пелагея отмечает, что у нее с мамой были прекрасные отношения, пишет издание StarHit. «Мы с мамой проводили вместе очень много времени, и она никогда не общалась со мной, как с маленьким несмышленышем. Всегда на равных. Может, поэтому у нас всегда были такие доверительные отношения», - пояснила звезда, отметив, что мама до сих пор для нее остается авторитетом и ее меры воспитания она готова взять на вооружение.

Пелагея ранее отмечала, что Таисия растет довольно серьезной. И такой она была уже в утробе. «Она очень строгая, когда она еще была у меня в животе, я видела на УЗИ — она суперхмурая, я уже тогда ее побаивалась и понимала, что надо чуть-чуть с уважением и аккуратно относиться к дочери», — рассказывала артистка.