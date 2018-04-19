 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Джастин Бибер позабавил фанатов


0 0

Он известен тем, что всегда старается развлекать своих поклонников. Не устает он и удивлять. В среду вечером Джастин Бибер (Justin Bieber) позабавил фанатов, продемонстрировав свои навыки в работе с фотошопом.

Поп-певец приклеил свое лицо на старую фотографию Бейонсе и подписал ее: «Вы все должны познакомиться с моей сестрой Рэйчел Бибер». Через два часа у картинки был уже миллион лайков, а также тысячи комментариев.

Бибера затем заметили за рулем его голубого ламборгини у церкви, которую он посещает каждую неделю. Сам певец был одет в черные брюки и свитер с белой футболкой. На голове его была бейсболка, а в руке айфон. После посещения службы он встретился с несколькими друзьями в местном ресторанчике, не преминув перед этим перемолвиться словом с несколькими красивыми девушками, пишет Daily Mail.

Помимо этого, Бибер также выложил короткое видео с насыщенной барабанной сессии. «Барабаны всегда останутся моей первой любовью», - написал он.

Напомним, что не так давно певец удивил своих фанатов коллекцией тату. Он выложил в Instagram снимок своего обильно покрытого татуировками торса. При этом канадский поп-певец рассказал о том, как много времени ему пришлось провести у тату-мастера, чтобы получить столь впечатляющие рисунки.

 



0 Не нравится 0 Нравится 19.04.2018 Теги: Джастин Бибер

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору