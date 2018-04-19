Джастин Бибер позабавил фанатов

Он известен тем, что всегда старается развлекать своих поклонников. Не устает он и удивлять. В среду вечером Джастин Бибер (Justin Bieber) позабавил фанатов, продемонстрировав свои навыки в работе с фотошопом.

Поп-певец приклеил свое лицо на старую фотографию Бейонсе и подписал ее: «Вы все должны познакомиться с моей сестрой Рэйчел Бибер». Через два часа у картинки был уже миллион лайков, а также тысячи комментариев.

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 18 Апр 2018 в 7:21 PDT

Бибера затем заметили за рулем его голубого ламборгини у церкви, которую он посещает каждую неделю. Сам певец был одет в черные брюки и свитер с белой футболкой. На голове его была бейсболка, а в руке айфон. После посещения службы он встретился с несколькими друзьями в местном ресторанчике, не преминув перед этим перемолвиться словом с несколькими красивыми девушками, пишет Daily Mail.

Помимо этого, Бибер также выложил короткое видео с насыщенной барабанной сессии. «Барабаны всегда останутся моей первой любовью», - написал он.

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 18 Апр 2018 в 5:00 PDT

Напомним, что не так давно певец удивил своих фанатов коллекцией тату. Он выложил в Instagram снимок своего обильно покрытого татуировками торса. При этом канадский поп-певец рассказал о том, как много времени ему пришлось провести у тату-мастера, чтобы получить столь впечатляющие рисунки.