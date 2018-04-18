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Почему Билан скрывает возлюбленную?


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Прошло 10 лет с тех пор как Дима Билан обещал жениться на Елене Кулецкой в случае победы на «Евровидении». Кулецкая давно замужем (не за Димой) и уже стала мамой. А Билан... Как выясняется, артист тоже не страдает от одиночества, но предпочитает держать отношения в секрете.

В марте в Insta артиста появилась совместная фотография исполнителя с симпатичной брюнеткой. «Очень милый* ( хоть слово это не люблю ) вечер», - написал певец.

В комментариях некоторые поклонники, лично знающие Билана, уточнили, что на фото артист запечатлен с Инной Андреевой. Девушка работает инструктором йоги и по некоторым данным, встречается с певцом не один год. «Она веселушка и добрячка, очень позитивная и общительная. Раньше была пухленькой, когда они с Биланом только начали общаться. Из простой скромной семьи. Если чего и добилась- то сама, молодец! Внешность своя натуральная, без пластики и прочей ерунды», - описывали Инну инсайдеры.

Теперь Елена Белан-Зимина, сестра звезды, решила рассказать журналистам о личной жизни Димы. Она подтвердила, что артист давно встречается с Андреевой. С девушкой Дима познакомился на гастролях в Анапе, тогда он еще работал с продюсером Юрием Айзеншписом. «Потом он пригласил ее в гости, она приехала к нему и так и осталась в Москве», — сказала Белан-Зимина «Комсомольской правде».

Несмотря на то что молодые люди уже довольно долго вместе, речь о свадьбе пока не идет. «Ой, мы уже устали уговаривать Диму жениться! Говорит, что его пока и так все устраивает», — призналась сестра звезды.

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Песня дня. Дуэт Билана и Водяновой. Ролик на песню «Не молчи». 



0 Не нравится 0 Нравится 18.04.2018 Теги: Дима Билан

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