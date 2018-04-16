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Джастин Бибер подрался из-за женщины


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Фестиваль музыки и искусств в долине Коачелла прошел на грани экстрима. Особо отличился Джастин Бибер (Justin Bieber), который подрался с мужчиной, вступившись за девушку. И вроде бы благородный поступок…

Свидетели утверждают, что поп-певец ударил мужчину в лицо и швырнул его в стену, когда увидел, как тот схватил женщину за шею во время вечеринки. Официальные представители певца пока никак не комментируют произошедшее.

Утверждается, что все началось, когда Бибер заметил, как мужчина ведет себя недостойно с женщиной, и певец сорвался. Сперва Джастин кричал на мужчину, требуя остановиться, на что тот ответил певцу в непристойной форме. Согласно TMZ, мужчина не ослабил своей хватки, и Биберу пришлось вмешаться. После того, как он ударил хулигана и впечатал его в стену, женщина смогла уйти.

Полиция подтвердила изданию PEOPLE, что Бибер был вовлечен в этот инцидент. Офицеры прибыли на место происшествия, но не смогли получить точного описания, доказательств или свидетельских показаний. Упомянутая женщина отказалась выдвигать обвинения и не имела никаких видимых повреждений на момент разговора с полицейскими.

 



0 Не нравится 0 Нравится 16.04.2018 Теги: Джастин Бибер

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