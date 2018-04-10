Джессика Бил рассказала, в чем секрет прочного брака

Голливуд полон новостей о разводах и разрывах между звездами, но Джессика Бил (Jessica Biel) утверждает, что ее брак, как никогда, сильный и устойчивый. Актриса рассказала, в чем секрет счастливой семейной жизни.

В понедельник актриса рассказала изданию PEOPLE, что секретом ее прочного брака с Джастином Тимберлейком (Justin Timberlake) является «общение, общение и еще раз общение». Джессика как мантру произнесла те слова, когда речь зашла об отношениях пары.

«Нужно уметь честно общаться с вашим партнером. В нашем случае это пока что работает. Не могу сказать об отношениях других людей, но это то, как мы живем», - поведала Бил.

Сам Тимберлейк недавно поделился своим собственным секретом долгих и счастливых отношений. На прошлой неделе Джастин выложил фотографию жены, обнимающей его со спины. «Она прикрывает мою спину», - подписал он снимок.

Пара оформила брачный союз 19 октября 2012 года на курорте Borgo Egnazia в Италии. У них есть трехлетний сын Сайлас Рэндалл. В феврале, когда Джастин отмечал свое 37-летие, Джессика написала: «Впереди нас ждет невероятный год. Я так горжусь всем, чего ты достиг, и всем, что тебя ждет. И ты самый потрясающий отец. Отец-ниндзя со знанием джедайских трюков усыпления».