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Звезды поп-музыки представят свои версии песен Элтона Джона


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Для сэра Элтона Джона (Elton John) 2018 год начинается более чем удачно. В дополнение к выступлению на 60-й церемонии «Грэмми» и записи трибьют-альбома, который появится в эфире 10 апреля на CBS, он нашел время для того, чтобы быть исполнительным продюсером анимационного фильма «Шерлок Гномс», и объявил о мировом турне, после которого намерен отказаться от концертной деятельности. Теперь же стало известно, что самые популярные звезды поп-музыки решили записать свои версии песен Элтона Джона.

 

Звезд, желающих участвовать в проекте, как и песен, оказалось слишком много для одного диска, поэтому их будет два. Диски получили названия Revamp и Restoration, оба выходят в пятницу.

В первом будут песни Элтона Джона, перепетые такими звездами, как Леди Гага, Эд Ширан, Мэри Блайдж, Сэм Смит и Пинк. Второй диск будет иметь кантри-направленность, можно будет услышать голоса Долли Партон, Миранды Ламберт, Марен Моррис и других исполнителей. Майли Сайрус, подруга Элтона Джона и партнер по дуэту на «Грэмми», появится на обоих дисках.

«Элтон Джон больше, чем легенда, - сказала она изданию PEOPLE. - Он был первым во многом и является для меня вдохновляющим примером. Для меня честь участвовать в записи этих альбомов. Я никогда не хотела ограничиваться каким-либо жанром, и Элтон подарил мне свободу участвовать и в поп, и в кантри-записи».

Майли исполнила "Don’t Let the Sun Go Down on Me" для кантри-альбома и "The Bitch Is Back" для поп-диска. Эту же песню она исполнит и на канале СBS.

 



0 Не нравится 0 Нравится 06.04.2018 Теги: Майли Сайрус Элтон Джон

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