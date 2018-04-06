 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Волочкова влюбилась в поэта Булибекова


0 0

Как известно, любовь может нагрянуть совсем нечаянно, когда ее совсем не ждешь. И очередные каникулы Анастасии Волочковой в Таиланде вполне могут закончиться свадьбой. На это намекнула сегодня сама балерина.

Несколько дней назад Волочкова сообщила о встрече в Таиланде с казахским поэтом и сценаристом Хакимом Булибековым. Анастасия даже опубликовала совместную фотографию с поэтом, причем запечатлена балерина на снимке в момент своей знаменитой растяжки.

Теперь же Волочкова прозрачно намекает на романтические отношения. «Мои дорогие... Пхукет оказался островом волшебства, чудес и любви! Я влюбилась в казахского поэта Хакима Булибекова. Он вскружил мне голову своей поэзией и мощью своего позитива. Что делать? Я мечтала о свадьбе в Париже... Но теперь думаю, не отметить ли здесь на Пхукете?», - написала звезда в Insta, опубликовав очередное совместное фото с Булибековым.

Днем ранее балерина запостила очередной снимок для которого позировала топлес (Волочкова на отдыхе без откровенных фотосессий - что пианист без пальцев). «Какое счастье-созерцать красоту! А в самых роскошных местах это делать еще приятнее, согласитесь? Когда никого, кроме любимых нет рядом. И когда есть свобода во всем. Немногим это дано», - писала артистка.

Напомним, еще совсем недавно Анастасия увлеченно публиковала совместные фотографии с IT- специалистом Михаилом Логиновым, представляя мужчину как возлюбленного. Однако в Таиланд балерина отправилась в гордом одиночестве.

Ранее мы писали:

Волочкова призналась в любви Керимову. Балерина пытается поддержать миллиардера.

Волочкова намекнула на новый роман. По слухам, звезда увлечена звукорежиссером Михаилом Борисовским. 

Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.

 



0 Не нравится 0 Нравится 06.04.2018 Теги: анастасия волочкова

Читайте также

 

Обсуждение 6  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору