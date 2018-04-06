Волочкова влюбилась в поэта Булибекова

Как известно, любовь может нагрянуть совсем нечаянно, когда ее совсем не ждешь. И очередные каникулы Анастасии Волочковой в Таиланде вполне могут закончиться свадьбой. На это намекнула сегодня сама балерина.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 5 Апр 2018 в 10:10 PDT

Несколько дней назад Волочкова сообщила о встрече в Таиланде с казахским поэтом и сценаристом Хакимом Булибековым. Анастасия даже опубликовала совместную фотографию с поэтом, причем запечатлена балерина на снимке в момент своей знаменитой растяжки.

Теперь же Волочкова прозрачно намекает на романтические отношения. «Мои дорогие... Пхукет оказался островом волшебства, чудес и любви! Я влюбилась в казахского поэта Хакима Булибекова. Он вскружил мне голову своей поэзией и мощью своего позитива. Что делать? Я мечтала о свадьбе в Париже... Но теперь думаю, не отметить ли здесь на Пхукете?», - написала звезда в Insta, опубликовав очередное совместное фото с Булибековым.

Днем ранее балерина запостила очередной снимок для которого позировала топлес (Волочкова на отдыхе без откровенных фотосессий - что пианист без пальцев). «Какое счастье-созерцать красоту! А в самых роскошных местах это делать еще приятнее, согласитесь? Когда никого, кроме любимых нет рядом. И когда есть свобода во всем. Немногим это дано», - писала артистка.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 5 Апр 2018 в 4:22 PDT

Напомним, еще совсем недавно Анастасия увлеченно публиковала совместные фотографии с IT- специалистом Михаилом Логиновым, представляя мужчину как возлюбленного. Однако в Таиланд балерина отправилась в гордом одиночестве.

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