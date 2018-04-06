Волочкова влюбилась в поэта Булибекова
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Как известно, любовь может нагрянуть совсем нечаянно, когда ее совсем не ждешь. И очередные каникулы Анастасии Волочковой в Таиланде вполне могут закончиться свадьбой. На это намекнула сегодня сама балерина.
Несколько дней назад Волочкова сообщила о встрече в Таиланде с казахским поэтом и сценаристом Хакимом Булибековым. Анастасия даже опубликовала совместную фотографию с поэтом, причем запечатлена балерина на снимке в момент своей знаменитой растяжки.
Теперь же Волочкова прозрачно намекает на романтические отношения. «Мои дорогие... Пхукет оказался островом волшебства, чудес и любви! Я влюбилась в казахского поэта Хакима Булибекова. Он вскружил мне голову своей поэзией и мощью своего позитива. Что делать? Я мечтала о свадьбе в Париже... Но теперь думаю, не отметить ли здесь на Пхукете?», - написала звезда в Insta, опубликовав очередное совместное фото с Булибековым.
Днем ранее балерина запостила очередной снимок для которого позировала топлес (Волочкова на отдыхе без откровенных фотосессий - что пианист без пальцев). «Какое счастье-созерцать красоту! А в самых роскошных местах это делать еще приятнее, согласитесь? Когда никого, кроме любимых нет рядом. И когда есть свобода во всем. Немногим это дано», - писала артистка.
Напомним, еще совсем недавно Анастасия увлеченно публиковала совместные фотографии с IT- специалистом Михаилом Логиновым, представляя мужчину как возлюбленного. Однако в Таиланд балерина отправилась в гордом одиночестве.
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Волочкова призналась в любви Керимову. Балерина пытается поддержать миллиардера.Волочкова намекнула на новый роман. По слухам, звезда увлечена звукорежиссером Михаилом Борисовским.
Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.
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Обсуждение 6
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тюшаУмеет Настя постебаться ))
06.04.18 13:41
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Интересно, она в этот шпагат прыжком запрыгнула, или кто-то ей сначала помог туда взгромоздиться, а потом сфотографировал? Какая бредовая тетка!
06.04.18 12:12
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КсбНесчастная женщина...
06.04.18 09:49