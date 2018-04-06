Принцесса Каролина раскрыла семейные тайны

Принцесса Каролина (Caroline), которой исполнился 61 год, является старшим ребенком американской актрисы Грейс Келли (Grace Kelly) и князя Монако Ренье (Rainier). Недавно королевская особа рассказала о своих отношениях с родителями, признаваясь, что она и ее брат Альбер (Albert) (ныне он князь Монако) были более близки с их няней, когда были маленькими, чем с родителями.

В ее новой книге «Альбер II из Монако, человек и принц», написанной в честь 60-летия брата, Каролина открывает многие факты из их жизни. «Когда мы были маленькими, наша няня была нам ближе, чем родители», - говорит она. Дети так любили их няню Морин, что ненавидели, когда ей приходилось уезжать на каникулы.

«Альбер и я кричали: не уезжай, не уезжай, - признается Каролина. - И скучали все дни ее отсутствия. Чаще всего нашей матери приходилось звонить ей и просить вернуться пораньше».

Грейс Келли была одной из самых знаменитых актрис 1950-х годов. Ее превозносили за ее естественную красоту, в 1956 она стала принцессой Монако, выйдя замуж за принца Ренье III. Она погибла в автокатастрофе в 1983 году. В машине также находилась ее 17-летняя дочь Стефани, которой удалось выжить, пишет Daily Mail.

Источник фото: Globallookpress.com