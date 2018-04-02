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Джей Ло и Родригес совершили стильный выход


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Они вместе уже больше года, и отношения их только становятся крепче с каждым днем. Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) выглядела стильно и эффектно вместе с ее возлюбленным Алексом Родригесом (Alex Rodriguez) во время романтического обеда в Западном Голливуде в воскресенье.

 

Певица выглядела неподражаемо роскошно, когда вышла из своего шикарного автомобиля вместе с ее очаровательным спутником, который был в прошлом игроком в бейсбол. Молодо выглядящая Лопес, которой исполнилось 48 лет, появилась в кремовом плаще, розовом платье и шелковых перчатках в тон.

На ней были сандалии на высоком каблуке, а в руке розовая кожаная сумочка. Волосы Джей Ло собрала в высокий хвост, а изящные черты лица подчеркивали макияж smoky eyes и розовая помада. Спутник Лопес был тоже стильным, он выбрал для вечера розовую рубашку, галстук с геометрическим принтом и синий костюм, пишет Daily Mail.

Напомним, недавно 48-летняя Лопес стала звездой нового номера Harper's Bazaar. Джен приняла участие в эффектной фотосессии и согласилась поговорить о личном. По словам знаменитости, она верит в брак, но сейчас вовсе не стремится «форсировать события». Певица трижды была замужем, ее третий брак с певцом Марком Энтони (Marc Anthony) продлился 10 лет, завершившись разводом в 2014 году. С Родригесом певица встречается на протяжении года, и, по словам Джен, она удивлена, как много у нее с Алексом общего.

 



0 Не нравится 0 Нравится 02.04.2018 Теги: Дженнифер Лопес Алекс Родригес

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