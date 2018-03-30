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Орландо Блум показал обнаженный торс


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Фанаты Орландо Блума (Orlando Bloom) наводнили в четверг его страничку в Insta восторженными комментами о его накачанном прессе после того, как актер выложил фотографию с обнаженным торсом. И самый интересный комментарий оставила Кэти Перри (Katy Perry), с которой Орландо возобновил отношения.

 

Певица тоже восхитилась формой актера. «О, как хорошо! - написала она. - Я как раз искала стиральную доску».

Пара проводит время вместе в Токио, где Перри выступает с гастролями своего тура Witness World Tour. Блум присутствовал на выступлении, когда Кэти посвятила песню ему. «Я чувствую, что меня очень сильно любят, - сказала она. - Об этом моя следующая песня. Когда вас любят так сильно, что вам кажется, будто никто никогда раньше вас не любил». Песню она посвятила Буббе Ду, это уменьшительно-ласкательное прозвище Орландо.

Слухи о том, что Перри и Блум снова вместе, появились ранее в этом году, когда стало известно, что они вместе отдыхали на Мальдивах, а потом были замечены в Праге. Несмотря на то, что пара официально никак не обозначила свой статус, источник, близкий к ним, сообщил изданию PEOPLE, что они снова вместе, но не собираются торопить события после их разрыва в феврале 2017 года.

 



0 Не нравится 0 Нравится 30.03.2018 Теги: Орландо Блум

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