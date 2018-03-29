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Дмитрий Тарасов подтвердил беременность жены


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Сегодня у звездной пары Дмитрий Тарасов - Анастасия Костенко праздник. Супруги отмечают день рождения Анастасии и... готовятся к пополнению. Это официально!

О беременности жены сообщил сам Тарасов. Футболист опубликовал в Insta снимок, на котором он запечатлен нежно обнимающим живот Анастасии. И судя по объемам - сейчас Костенко-Тарасова находится во втором триместре. «С днем рождения, родная моя. Спасибо тебе за все, что делаешь для меня», – подписал Дмитрий фотографию, добавив хештеги «др» и «семья».

Поклонники спешат с поздравлениями: «Поздравляем! Это истинное счастье», «Счастья вам и здоровья ребеночку!», «Ну слава богу!!! Молодцы! Так держать!»

Однако некоторым не понравился один момент - нижнее белье Тарасова: «Главное - лейбл от трусов достать», «Трусы к чему на фото... все испортили», «Такое фото хорошее. Портят все трусы, или это реклама».

Не обошлось и без шпилек в адрес Ольги Бузовой: «Красивая фотка! Очень нежная! Сейчас кое-кто лопнет от злости», «Кому-то нужна популярность, а кому-то нужна семья!!!»

Напомним, Тарасов и Костенко сочетались браком в январе. Через несколько недель пара обвенчалась. Слухи о беременности Анастасии появились в начале года, но подтвердились только сейчас.

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0 Не нравится 0 Нравится 29.03.2018 Теги: Дмитрий Тарасов

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