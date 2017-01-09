Дмитрий Тарасов готовится к пополнению?

В конце декабря звездная пара тарабузиков официально прекратила существование. Футболист Дмитрий Тарасов и телеведущая Ольга Бузова подписали документы о разводе и стали свободными людьми. Правда, как выясняется, Дмитрий даже не успел попасть в списки завидных женихов.

Незадолго до официального расторжения брака в таблоидах появились сплетни о романе Тарасова с моделью Анастасией Костенко. Якобы обладательница титула «Вторая вице-мисс Россия — 2014» и полузащитник встречаются уже несколько месяцев и отношения у них серьезные. Настолько серьезные, что Дмитрий снял для возлюбленной квартиру в Москве.

​

Теперь же появились слухи о беременности девушки. По данным «Комсомольской правды», подписчики Анастасии в Instagram заметили изменения в фигуре модели. На днях Костенко предпочла закрыть аккаунт.

Как отмечается, если слухи подтвердятся, то Тарасов станет отцом во второй раз. Сейчас спортсмен растит шестилетнюю дочь Ангелину, рожденную в браке с Оксаной Пономаренко.

Впрочем, Ольга Бузова тоже старается не скучать. Недавно она недвусмысленно намекнула о готовности к новым отношениям.

Ранее мы писали:

Почему Бузова рассталась с мужем? Есть несколько версий.

Тарасов прокомментировал развод с Бузовой. Ведущая и футболист торопятся с расторжением брака.

2016 год: Самые яркие личности и громкие скандалы. Вспомним, чем нас удивляли, шокировали, радовали и раздражали звезды.