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Дмитрий Тарасов готовится к пополнению?


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В конце декабря звездная пара тарабузиков официально прекратила существование. Футболист Дмитрий Тарасов и телеведущая Ольга Бузова подписали документы о разводе и стали свободными людьми. Правда, как выясняется, Дмитрий даже не успел попасть в списки завидных женихов.

Незадолго до официального расторжения брака в таблоидах появились сплетни о романе Тарасова с моделью Анастасией Костенко. Якобы обладательница титула «Вторая вице-мисс Россия — 2014» и полузащитник встречаются уже несколько месяцев и отношения у них серьезные. Настолько серьезные, что Дмитрий снял для возлюбленной квартиру в Москве.

Теперь же появились слухи о беременности девушки. По данным «Комсомольской правды», подписчики Анастасии в Instagram заметили изменения в фигуре модели. На днях Костенко предпочла закрыть аккаунт.

Как отмечается, если слухи подтвердятся, то Тарасов станет отцом во второй раз. Сейчас спортсмен растит шестилетнюю дочь Ангелину, рожденную в браке с Оксаной Пономаренко.

Впрочем, Ольга Бузова тоже старается не скучать. Недавно она недвусмысленно намекнула о готовности к новым отношениям.

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1 Не нравится 0 Нравится 09.01.2017 Теги: Дмитрий Тарасов

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Обсуждение 1  

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  • Гость
    Все слухи и сплетни собираете. Как-то не серьезно. Даже противно. Кто-то что-то сказал, где-то что-то услышали. А если нет достоверной информации, чего по десять раз писать про одно и то же.
    		 10.01.17 00:12
         
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