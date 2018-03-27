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Водянова требует объявить национальный траур


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Трагедия в Кемерово стала сильным ударом для всех нас. Мы приносим соболезнования семьям погибших, переживаем за пострадавших. Мы испытываем боль, негодование и ярость. Многие звезды скорбят. Но Наталья Водянова пошла дальше.

В соцсетях Водянова обратилась с призывом объявить национальный траур в стране. «Я не могу наблюдать, как задвигается, затаптывается, заметается под ковер чьих-то интересов главная ценность, абсолют человечности - единица жизни. Во-первых, как и в Крымске, я считаю, что помощь должна начаться со списка пропавших, погибших и пострадавших. Настоящего, полного, не мухлежного списка».

«Во-вторых, хотя у меня нет никакого особенного формального права, но я требую и хочу, чтобы каждый из Вас, читающих это, присоединился и потребовал жестко и бескомпромиссно от страны, от друг друга и от нашей власти объявить Национальный траур! Что-то с нами не так, если смерть больше 60 человек (цифра наверняка занижена), многие из которых - дети, не сигнализирует о национальной трагедии!»

С семьями погибших и пострадавшими в Кемерово сейчас работают психологи. Многие из нас также очень сильно переживают.

«Наверное, никому не удалось прожить жизнь и ни разу не испытать горе, не потерять близкого, дорогого человека, это часть нашей жизни. Горе – это, наверное, та цена, которую мы платим за любовь», - поясняла ранее начальник отдела Центра экстренной психологической помощи МЧС России Лариса Пыжьянова.

Как справиться с гнетущими мыслями? Не замыкайтесь, свяжитесь с друзьями и родными, если переживаете за них, убедитесь, что с ними все нормально. Постарайтесь отвлечься, но если тяжелые мысли не отпускают, обсудите это с близким человеком. Не стесняйтесь искать поддержки, сегодня она нужна всем нам.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 3 Нравится 27.03.2018 Теги: наталья водянова

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