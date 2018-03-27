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Шон Пенн снова отличился


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Шон Пенн (Sean Penn) стал гостем шоу Стивена Колберта, и появление актера в телевизионном эфире многим запомнится надолго. Дело в том, что эпатажный Шон в самом начале выкурил сразу две сигареты,  а потом признался, что незадолго до этого принял седативный препарат.

«У меня все хорошо, - сказал Шон. - Мне пришлось принять «Амбиен», чтобы поспать после прошлой бессонной ночи». «То есть можно сказать, что ты все еще немного под препаратом?» - спросил Колберт. «Слегка», - ответил Шон, продолжая прикуривать сигарету.

Зрители немедленно отреагировали на такое его поведение. «Шон Пенн выглядит немного не в себе, прикуривая одну за другой», - написал один из них в Twitter.

Позднее, в ходе интервью, Колберт предложил Пенну задуматься о том, чтобы бросить курить. «Пожалуйста, не кури больше, - попросил он Пенна. - Мне лично неважно. Мои родители курили, когда я был ребенком, и для меня этот запах полон воспоминаний, но мы хотим видеть тебя рядом с нами еще много лет, а курение опасно для тебя».

Другой гость вечера, актриса Сара Гилберт (Sara Gilbert), играющая в сериале «Розанна», глядя на курение Пенна, сказала Колберту: «Должна заметить, по сравнению с Шоном Пенном я выгляжу энергичной».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 27.03.2018 Теги: Шон Пенн

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Обсуждение 1  

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    		28.03.18 01:03
         
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