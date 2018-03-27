Леонтьев задумался о пенсии

Знаменитый артист Валерий Леонтьев недавно отметил 69-летие. Певец полон сил и энергии и уверяет, что для него цифра 69 больше ассоциируется с Камасутрой, а не солидным возрастом. Но шутки шутками, а супруга Леонтьева просит его оставить сцену. И сейчас Валерий Яковлевич в раздумьях.

Недавно Леонтьев дал концерт в Санкт-Петербурге в честь своего дня рождения. Теперь же ведет переговоры о проведении юбилейного бенефиса в следующем году - к своему 70-летию. И не исключено, что это будет прощальное шоу артиста. «Продюсеры уже активно интересуются, на какой площадке пройдет выступление. Естественно, Валере хочется сделать грандиозное шоу. Ведь, скорее всего, оно станет заключительным в карьере», - рассказали в окружении звезды.

По словам друзей, несмотря на то, что Валерий Яковлевич полон энергии, супруга уговаривает его завершить гастрольную деятельность.

«Люся, жена Валеры, уже несколько месяцев задает ему вопрос: "Когда ты бросишь сцену, гастроли?" Ведь перелеты, выступления отнимают много сил. Вдобавок Леонтьев всегда тщательно прорабатывает танцевальную программу, не любит, когда все сделано «на коленке». А ведь Валера уже немолодой, и супруга беспокоится о его здоровье. Людмила прекрасно понимает, что мужа любят зрители, но пришло время подумать о себе! Он с ней согласен, хотя ему и будет непросто принять такое решение: все-таки всю свою жизнь посвятил музыке...» - цитирует Starhit приятелей артиста.

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