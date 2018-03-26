Водянова показала, как расслабляться

Благотворительные проекты, модельные контракты, пятеро детей... Выдержке Натальи Водяновой можно только позавидовать. У звезды весьма плотный график, но, составляя свое расписание, Наталья четко помнит - нельзя забывать о релаксе. И на выходных топ-модели, наконец, удалось отдохнуть.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 25 Мар 2018 в 5:20 PDT

Наталья опубликовала в Insta снимок, на котором запечатлена в купальнике на краю бассейна. «Время для себя», - написала модель.

Что любопытно - в недавнем интервью журналу Porter Водянова признавалась, что ей редко удается побаловать себя продолжительным релаксом. «Я не расслабляюсь в выходные: с пятью детьми это сделать сложнее, чем в будний день, но у нас фантастический хаос. Мы получаем огромное удовольствие во всех мелочах, будь то игра на пианино, танцы детей, игры с кошкой, прогулки на улице, поход за мороженым и блинчиками. Мы не строим слишком много планов, а просто наслаждаемся».

По словам звезды, сейчас участие в модельных съемках для нее стало своеобразным отдыхом. «Эта работа дает мне возможность отдохнуть от повседневных проблем, с которыми сталкиваюсь в благотворительной деятельности. Работа моделью становится приятной терапией».

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