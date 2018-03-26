Создатель финансовой пирамиды Сергей Мавроди скончался

В Москве скончался бизнесмен Сергей Мавроди, создатель акционерного общества «МММ». Ему было 62 года. Как сообщают СМИ, причиной смерти стал сердечный приступ.

Утверждается, что Мавроди почувствовал себя нехорошо возле остановки автобуса в Северном административном округе Москвы. Прохожие вызвали скорую помощь. Говорится о том, что Мавроди чувствовал боли в области сердца и слабость, пишет StarHit.

Мавроди появился на свет 11 августа 1955 года. Еще в детстве у него был обнаружен врожденный двухсторонний порок сердца. В 1978 году он завершил обучение на факультете прикладной математики Московского института электронного машиностроения, но уже через три года стал заниматься коммерческой деятельностью, что в те времена преследовалось по закону.

Прославился Мавроди как организатор финансовой пирамиды «МММ», самой крупной из существовавших на территории РФ. Считается, что ее деятельность причинила вред самое меньшее 10 миллионам человек. В 1997 году акционерное общество «МММ» было признано банкротом, а сам Мавроди был объявлен в международный розыск. Только в 2003 году он был арестован, тогда и выяснилось, что все это время он скрывался в Москве с поддельным паспортом. Бизнесмен сел за решетку на 4,5 года, в 2007 году он уже освободился.

Источник фото: Globallookpress.com