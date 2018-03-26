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Экс-супруг Бритни Спирс отпраздновал юбилей в стрип-клубе


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Кевин Федерлайн (Kevin Federline) отпраздновал свое сорокалетие в стрип-клубе вместе с женой. Как сообщает TMZ, Кевин и Виктория Принс (Victoria Prince) наслаждались напитками в VIP-секции клуба Crazy Horse III Gentlemen’s Club в Лас-Вегасе. K-Fed, рэпер, известный, прежде всего, скандальным браком с Бритни Спирс (Britney Spears), был вынужден работать в свой день рождения диджеем.

Для своего дня рождения Кевин выбрал повседневный стиль. На нем были черная толстовка с надписью Cookies, серые брюки и белые кроссовки. K-Fed отдыхал за столом, заваленным фальшивыми деньгами с его улыбающимся лицом на каждой банкноте. Также рэпер позировал для фото с некоторыми из танцовщиц клуба, блондинками в черном нижнем белье и на высоких каблуках, пишет Daily Mail.

Не так давно Кевин сделал запрос о том, чтобы Бритни увеличила сумму, выплачиваемую на содержание детей, которая и без того составляет 20 тысяч долларов в месяц. Кевин утверждает, что двое сыновей, двенадцатилетний Шон и одиннадцатилетний Джейден, с возрастом требуют все больших затрат.

Джейми Спирс, отец и представитель Бритни, отклонил запрос, он так и не смог получить ни от Кевина, ни от его адвоката уточнения о том, на что конкретно требуются дополнительные деньги. При этом адвокат Кевина не забыл упомянуть возросший доход Бритни от ее профессиональной деятельности в связи с ее собирающими полные залы постоянными шоу в Лас-Вегасе.
 



0 Не нравится 0 Нравится 26.03.2018 Теги: Кевин Федерлайн Бритни Спирс

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