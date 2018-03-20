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Тарасовы начинают подготовку к пополнению


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На днях Дмитрий и Анастасия Тарасовы отпраздновали день рождения Дмитрия. По случаю 31-летия супруга модель опубликовала свадебную фотографию с поздравлениями. А светские обозреватели заметили, что девушка больше не скрывает изменения по линии талии.

Слухи о беременности Анастасии появились еще в январе. Супруга Дмитрия Тарасова на вопросы о предполагаемом пополнении предпочитала не отвечать, но теперь девушка не скрывает округлившийся живот. Как сообщается, на недавней вечеринке по случаю дня рождения Дмитрия Анастасия появилась в платье, не скрывающем, но подчеркивающем изменения по линии талии.

По предположениям колумнистов, сейчас модель находится на пятом-шестом месяце беременности.

Напомним, пару недель назад появились слухи об измене Тарасова. Сплетни решилась прокомментировать Виктория Боня. «Дмитрий Тарасов изменил своей жене. Почему? Это в мужской природе, это нормально для них, для нас – нет. Так они устроены. Да, он гульнул, изменил… Все об этом узнали. Что делать его беременной жене? Ничего. Смириться с тем, что она нашла себе такого мужчину, и все. Больше она ничего сделать не сможет. Дальше будет только хуже. Сейчас у них все-таки только начало отношений. Романтичный период. А потом он перестанет ее уважать», - рассуждала звезда во время прямого эфира в Instagram.

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0 Не нравится 0 Нравится 20.03.2018 Теги: Анастасия Костенко

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