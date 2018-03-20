Валерий Леонтьев высказался о 69-летии

Популярный певец Валерий Леонтьев накануне отметил довольно интересную дату - 19 марта ему исполнилось 69 лет. И как признается артист, теперь ему придется попробовать кое-что новое.

Публикация от Валерий Леонтьев (@valera_leontiev) 19 Мар 2018 в 5:23 PDT

В честь своего дня рождения Валерий Яковлевич опубликовал видео, в котором поблагодарил поклонников за поздравления и признался, что цифра 69 ассоциируется у него с «когда-то прочитанным в книге "Камастура"». Но сам артист до сих пор не попытался сделать так, как описывается в знаменитом индийском трактате. «Придется пробовать», - резюмирует Леонтьев.

В честь дня рождения исполнитель также написал колонку для издания «Московский комсомолец». «Я — одинокий народный бродяга, артист любви — пишу просто о том, что каждому из нас всего дороже, — о жизни. А она состоит из отдельных фрагментов: действий, событий, впечатлений. Самые яркие из них и становятся поводом для осмысления».

В колонке Валерий Яковлевич подчеркнул: «У меня "все норм" и "каэф". И обширная география гастролей, и полные залы, и хиты, и шедевры, и премьеры, постоянные телесъемки, бесконечные интервью... Дай Бог мне на все это сил и здоровья».

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