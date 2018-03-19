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Супруга Виторгана готова снова стать мамой


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Ирина Млодик в прошлом месяце впервые испытала счастье материнства. И вдохновилась. Как рассказал супруг артистки Эммануил Виторган, Ирина уже подумывает о втором ребенке.

В феврале Млодик родила дочь Этель. Причем 78-летний Виторган присутствовал при родах и был невероятно счастлив. Как рассказал Эммануил Гедеонович, девочка появилась на свет крепенькой и здоровенькой.

«Весила больше 4600 граммов, рост 54 сантиметра. Она, наверное, почувствовала, что ее отец высокий и крепкий мужчина, решила последовать нашей семейной традиции. Жена у меня, конечно, невероятно счастлива. После того, как девочка родилась, спустя неделю, она мне сказала, что хочет еще одного. Не важно, мальчика или девочку. Я, конечно, был ошарашен. Думал, что Ира устала, что ей нужен отдых, но она, видимо, считает иначе», - рассказал актер журналистам программы «Ты не поверишь!».

По словам Виторгана, его жена давно мечтала стать мамой, долгое время лечилась и в конце концов решилась на процедуру ЭКО. «Ире пришлось несладко. Но теперь она действительно счастлива», - сказал Эммануил Гедеонович. Как подтвердили врачи, сегодня возможность нормальной беременности зависит уже не от возраста, а от состояния здоровья женщины.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 19.03.2018 Теги: Эммануил Виторган

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