Кудрявцева раскрыла секрет Виторгана

Теледива Лера Кудрявцева накануне сделала заявление, которое можно назвать сенсацией. По информации ведущей, в скором времени известный актер Эммануил Виторган скоро снова станет отцом. Публика в шоке.

Вчера Лера анонсировала новый выпуск своей программы «Секрет на миллион» с участием известного артиста. Как сообщается, в ходе программы Виторган поделится с Кудрявцевой деталями личной жизни, расскажет о дочери, сыне, внуке Платоне и... «В студии программы 55-летняя Ирина и 77-летний Эммануил Гедеонович расскажут, что скоро в их семье станет на одного маленького Виторгана больше! Остается только пожелать этой паре удачи, здоровья и…терпения, ведь совсем скоро Эммануил Гедеонович станет молодым отцом в третий раз, а значит, прощай, беззаботный ночной сон!»

Светские обозреватели были поражены. Многие журналисты попытались связаться с артистом, но пока Эммануил Гедеонович предпочитает не общаться с прессой. А вот супруга актера, Ирина Млодик, не выдержала. На расспросы о третьем наследнике она заявила, что они с мужем ничего такого не планируют и все эти слухи «глупости».

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Источник фото: Globallookpress.com