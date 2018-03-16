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Музыканты группы «Пикник» гос­питализированы после ДТП


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Поклонники группы «Пикник» в печали. Концерт коллектива в Рязани не состоится. Во Владимирской области музыканты попали в серьезную аварию и были госпитализированы.

 

Как сообщила директор концертной площадки в Рязани Елена Буняшина, троих участников группы вместе с лидером госпитализировали после серьезного ДТП. Как пишет ряд СМИ, солист коллектива Эдмунд Шклярский пока пребывает в тяжелом состоянии.

Виктор Домбровский, представитель рок-группы, поведал, что произошло тяжелое ДТП, но причины ему пока неведомы. «Автобус с музыкантами попал в ДТП, сейчас у них, по моей информации, достаточно тяжелые травмы».

Виктор также сообщил, что все намеченные на ближайшее время концерты группы будут отменены.

Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Владимирской области сообщила, что ДТП с автомобилем Volkswagen Multivan, в котором ехали музыканты, случилось после того, как на встречную полосу выехал автомобиль Honda.

«Сегодня в 12:10 мск на 50-м километре автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума водитель автомобиля Honda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями «Камаз» и Volkswagen Multivan. В результате ДТП помощь оказана водителям Honda и Volkswagen, а также пятерым пассажирами Volkswagen», — сообщил пресс-секретарь ведомства Михаил Маслов ТАСС.



0 Не нравится 0 Нравится 16.03.2018 Теги: пикник Эдмунд Шклярский

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