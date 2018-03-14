Энрике Иглесиас рассказал фанатам о детях

Энрике Иглесиас (Enrique Iglesias) и Анна Курникова вовсю наслаждаются статусом новоиспеченных родителей. У пары не так давно родились близнецы, и счастливые родители пару раз делились с поклонниками снимками малышей. А недавно певец даже решил побаловать фанатов, рассказав о счастливых переменах, произошедших в его семье, во время выступления.

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) Мар 11, 2018 в 3:44 PDT

Во время концерта в Будапеште певец рассказал фанатам о наследниках и любимой половинке. «Примерно 12 недель назад я стал отцом. И с абсолютной уверенностью могу назвать две самые главные вещи — это любовь к детям, очень сильно люблю их. На самом деле три вещи: еще я люблю свою девушку и чертовски люблю вас, ребята, которые пришли сегодня!»

Напомним, недавно мама певца Изабель Прейслер поведала, что ее сын очень счастлив, а внуки растут феноменально быстро. Сестра Энрике Тамара сообщила, что Люси похожа на маму: у нее светлые волосы и голубые глаза, как у Анны Курниковой, а Николас скорее копия отца: он смуглее сестры, с темными волосами.

Анна Курникова, возлюбленная Энрике, родила сына Николаса и дочь Люси в декабре 2017 года. Пара старательно скрывала любые сведения о своих детях и не давала никаких комментариев. И только в январе фотографии детей были официально выложены в Insta.

Анна уже давно говорила, что очень хочет детей. Еще в 2011 году она обмолвилась: «Я непременно хочу стать мамой. Правда, я еще не решила, хочу я рожать сама или же приму решение усыновить!»

С певцом Энрике Иглесиасом Курникова вместе более 15 лет. Пара не раз подчеркивала, что не собирается оформлять отношения официально.

