С Вуди Алленом отказываются работать

Майкл Кейн (Michael Caine), ранее снимавшийся у Вуди Аллена (Woody Allen), теперь отказывается когда-либо в будущем работать с ним из-за обвинений, выдвигаемых против режиссера его дочерью Дулан Фэрроу. Тем самым он пополнил список других актеров, поступивших аналогичным образом.

«Я в прострации», - признается Майкл Кейн в интервью The Guardian. Кейн получил «Оскара» в 1987 году за работу в фильме Аллена «Ханна и ее сестры». «Я являюсь патроном Национального общества по недопущению насилия над детьми, - добавил актер. - И я не могу спокойно слышать о педофилии».

Кейн сказал, что он не сожалеет о том, что работал с Алленом, но никогда больше не сможет позволить себе этого. «Я могу так говорить, потому что я любил Вуди и мы вместе хорошо проводили время. Я даже познакомил его с Мией Фэрроу. Я не сожалею, что работал с ним. В то время я ничего не знал. И я никогда больше не буду сниматься у него».

Вуди Аллен отрицает обвинения, выдвинутые против него дочерью Дилан, рожденной Мией Фэрроу. Дилан публично заявила, что Аллен совершал по отношению к ней развратные действия, когда она была ребенком. Впервые эти обвинения появились в 1992 году, когда Вуди разводился с Мией.

События вокруг Харви Вайнштейна вновь заставили обратить внимание на Аллена. В новом заявлении, сделанном в этом году в ответ на интервью Дилан передаче CBS This Morning, Аллен сказал, что 25 лет назад эти обвинения против него уже были расследованы. Как заявил режиссер, тогда специалисты из двух организаций пришли к выводу, что над ребенком не совершалось никаких сексуальных действий и что весьма вероятно влияние на Дилан разъяренной из-за развода матери.

Источник фото: Globallookpress.com