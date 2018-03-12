Миро разочаровалась в невесте принца Гарри
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Всего два месяца осталось до королевской свадьбы года - бракосочетания принца Гарри (Harry) и актрисы Меган Маркл (Meghan Markle). Сейчас Меган активно осваивает представительские обязанности члена королевской семьи, на прошлой неделе прошло крещение невесты Его Высочества. Казалось бы, можно только порадоваться за девушку, но блогер Лена Миро считает: Меган теряет себя.
Принц Гарри пошел на нарушение королевского протокола ради невесты. Но ради жениха Меган также принесла некоторые жертвы, в частности, отказалась от продолжения актерской карьеры и переехала в Британию.
«Ради того, чтобы быть с Гарри, Меган отказалась от многого. Да почти от всего. Сменила страну проживания. Сменила веру. Сменила стиль одежды. Отказалась от карьеры актрисы и закрыла все аккаунты в соцсетях. Все это - составляющие личности. Если их убрать, что останется от человека?» - рассуждает Миро.
По мнению Лены, любовь к принцу сыграла злую шутку с Маркл. «Кто эта старомодная женщина со взглядом влюбленной коровы? Где та самоуверенная пантера с голыми плечами? Утонула в море любви? К сожалению, любовь оскотинивает большую часть женщин. По идее, должна поднимать, но жизнь показывает обратное: по уши влюбленная баба деградирует, отрекаясь от всего, что ей когда-то было дорого».
Ранее мы писали:
Принц Уильям станет шафером на свадьбе брата. Но кто будет подружкой невесты?
Принц Гарри влюбился в американку. По слухам, у Его Высочества роман с девушкой из Лос-Анджелеса.
Принц Гарри готов создать семью. Но это в будущем.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 9
Лучшие комментарии
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ЯЛена Миро абсолютно права, соцсети - это главное в жизни женщины! Без соцсетей ты никто !!!!???
12.03.18 11:40 Контекст комментария
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Мне звонила Меган , рыдала в трубку , спрашивая : Светааааа , как жить-то дальше ??? Миро меня забраковала.
12.03.18 17:52 Контекст комментария
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Миро это просто паразит, ну из тех, кто пытается себе на хлеб с маслом заработать, критикуя богатых-успешных-умных и тд . Критикует тк жтим людям вообще до этого микро паразита нет дела. Такого уровня люди ( не важно актеры, ученые, просто тупо богатые и тд) априори кормят своей жизнью всякую мелкую жж и прочую среду. Они даже не в курсе кто все эти «миро» и тем более их мнение. Поэтому Лена может спокойно паразитировать;)
12.03.18 15:45 Контекст комментария
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ИннаА кто эта ненормальная женщина Миро? На нее ни один принц не взглянул, поэтому все женщины, которым повезло больше, автоматически становятся оскотинившимися бабами?
12.03.18 14:18 Контекст комментария
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KoshkaМиро замужем за американским безработным наркошкой. Ждет гринку, въехала по липовым документам якобы на работу. Ну и кто из двух дура?
12.03.18 16:43 Контекст комментария
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прелестьДа, слишком много минусов. А сколько плюсов?
12.03.18 23:29
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Мне звонила Меган , рыдала в трубку , спрашивая : Светааааа , как жить-то дальше ??? Миро меня забраковала.
12.03.18 17:52
-
KoshkaМиро замужем за американским безработным наркошкой. Ждет гринку, въехала по липовым документам якобы на работу. Ну и кто из двух дура?
12.03.18 16:43
-
Миро это просто паразит, ну из тех, кто пытается себе на хлеб с маслом заработать, критикуя богатых-успешных-умных и тд . Критикует тк жтим людям вообще до этого микро паразита нет дела. Такого уровня люди ( не важно актеры, ученые, просто тупо богатые и тд) априори кормят своей жизнью всякую мелкую жж и прочую среду. Они даже не в курсе кто все эти «миро» и тем более их мнение. Поэтому Лена может спокойно паразитировать;)
12.03.18 15:45
-
ИннаА кто эта ненормальная женщина Миро? На нее ни один принц не взглянул, поэтому все женщины, которым повезло больше, автоматически становятся оскотинившимися бабами?
12.03.18 14:18
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IVA InternetМеган мне не нравится внешне, Кейт куда милее.
12.03.18 14:05
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SlavaДействительно, зачем королевской семье нужно такое смешное понятие-репутация ? Пусть откроет аккаунты, постит фото из дворцов , а любительницы совать нос в чужую жизнь, типа мирохи будут комментировать в своем типичнлм грязном стиле.
12.03.18 13:03
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ОльгаНу Ленка как всегда истину глаголет. Есессно Меган взвесила плюсы и минусы брака с принцем. И где она увидела старомодную женщину? Классика всегда в моде, тем более для членов королевских семей.
12.03.18 12:11
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ЯЛена Миро абсолютно права, соцсети - это главное в жизни женщины! Без соцсетей ты никто !!!!???
12.03.18 11:40