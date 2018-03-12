Миро разочаровалась в невесте принца Гарри

Всего два месяца осталось до королевской свадьбы года - бракосочетания принца Гарри (Harry) и актрисы Меган Маркл (Meghan Markle). Сейчас Меган активно осваивает представительские обязанности члена королевской семьи, на прошлой неделе прошло крещение невесты Его Высочества. Казалось бы, можно только порадоваться за девушку, но блогер Лена Миро считает: Меган теряет себя.

Принц Гарри пошел на нарушение королевского протокола ради невесты. Но ради жениха Меган также принесла некоторые жертвы, в частности, отказалась от продолжения актерской карьеры и переехала в Британию.

«Ради того, чтобы быть с Гарри, Меган отказалась от многого. Да почти от всего. Сменила страну проживания. Сменила веру. Сменила стиль одежды. Отказалась от карьеры актрисы и закрыла все аккаунты в соцсетях. Все это - составляющие личности. Если их убрать, что останется от человека?» - рассуждает Миро.

По мнению Лены, любовь к принцу сыграла злую шутку с Маркл. «Кто эта старомодная женщина со взглядом влюбленной коровы? Где та самоуверенная пантера с голыми плечами? Утонула в море любви? К сожалению, любовь оскотинивает большую часть женщин. По идее, должна поднимать, но жизнь показывает обратное: по уши влюбленная баба деградирует, отрекаясь от всего, что ей когда-то было дорого».

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Источник фото: Globallookpress.com