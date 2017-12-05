Принц Уильям станет шафером на свадьбе брата

Свадьба принца Гарри (Harry) и Меган Маркл (Meghan Markle) – в последнее время самая обсуждаемая тема. И многие хотят узнать подробности предстоящего торжества. Стало известно, что у Гарри будет лучший шафер, какого только можно вообразить, поддержать брата в этот день решил принц Уильям (William). Но означает ли это, что Кейт Миддлтон (Kate Middleton) будет подружкой невесты?

Принц Гарри официально попросил брата, принца Уильяма, быть его шафером на свадьбе с Меган Маркл в следующем году, и тот согласился с предложенной ему ролью. Учитывая, что Гарри был шафером на свадьбе Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году, вполне естественно, что в данном случае они поменяются ролями. Но у многих возник вопрос, будет ли и Кейт Миддлтон подружкой невесты.

Как утверждает E! News, Кейт планирует быть во время свадьбы на скамейке рядом со своими детьми. У четырехлетнего племянника Гарри, принца Джорджа, и двухлетней племянницы, принцессы Шарлотты, тоже будут свои свадебные обязанности, как и у Изабель Вероники Малрони, дочери подружки Меган Джессики Малрони.

Королевская свадьба состоится в часовне Святого Георга в Виндзорском замке и будет показана по телевидению во всем мире. Точная дата свадьбы до сих пор не объявлена, но ожидается, что это будет сделано в ближайшее время.

Гарри и Меган познакомились при помощи общего друга в 2016 году и встречались почти полтора года. О помолвке было объявлено 27 ноября. В будущей свадьбе есть несколько необычных деталей. Меган является разведенной американкой смешанных кровей, и все это далеко от традиций королевской семьи, что заставляет многих верить в грядущие существенные перемены.

Источник фото: Globallookpress.com