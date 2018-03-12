5 бьюти-лайфхаков от парижских модниц

Французские модницы прекрасно знают, как важно следить за состоянием кожи и волос. Но, как выясняется, вовсе не все тратят тысячи евро на средства по уходу за собой. Некоторые известные девушки предпочитают простые и доступные методы. И они не прочь поделиться своими бьюти-лайфхаками.

Модель Камил Роу (Camille Rowe ) - фанатка авокадо. «Я ем авокадо каждый день. А еще наношу его на волосы и кожу лица».

Публикация от Céline Delaugère (@celinedeldel) Ноя 22, 2017 в 8:13 PST

Модель Селин Деложер (Céline Delaugère) обязательно включает в привычный бьюти-режим витамин Е, «здоровый сон, большое количество воды и солнце».

Публикация от MARINE DELEEUW (@marine_deleeuw) Ноя 19, 2017 в 7:13 PST

Марин Делю (Marine Deleeuw) предпочитает домашнюю «криотерапию». «Каждое утро умываюсь холодной водой и наношу увлажняющее средство от Caudalie с санблоком для защиты кожи. Затем маскирую консилером прыщики и все!»

Продюсер, модель, диджей, актриса и писательница Каролин де Мегре (Caroline de Maigret) не представляет нормальной жизни без увлажняющих средств Lancome. «Я наношу их на кожу во время перелетов и никогда не забываю про бальзам для губ».

Модный блогер Камиль Шарьер (Camille Charrière), сотрудничающая с Net-A-Porter и Matchesfashion.com, считает, что в холодные месяцы важно не забывать об увлажнении кожи и следить за состоянием волос. «Временами я отправляюсь спать, нанеся маску на волосы. А еще я стараюсь как можно реже делать макияж».

Источник фото: Globallookpress.com