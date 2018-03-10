Кэти Перри и Орландо Блум снова вместе?

Они встречались на протяжении года. И выглядели довольно милой парой. Но в прошлом году Кэти Перри (Katy Perry) и Орландо Блум (Orlando Bloom) пришли к решению, что им не по пути. Поклонники недолго горевали, ведь теперь появились слухи, что пара снова вместе.

Кэти Перри, которой исполнилось 33 года, была замечена в четверг после концерта в Сантьяго, Чили, в комбинезоне, и вместо рисунка на одежде красовалась фотография актера. Сам Блум тоже появлялся в точно такой же одежде на снимках, которые он выложил после празднования своего сорокалетия в январе прошлого года.

Воссоединение пары до сих пор обсуждается сплетниками, но многие поклонники артистов считают его свершившимся фактом. Источник, близкий к паре, подтвердил ранее в этом месяце изданию PEOPLE, что Кэти и Орландо действительно вместе, но стараются не торопить события после их расставания в феврале 2017 года.

«После того, как Орландо и Кэти расстались, они продолжали общение, - говорит источник. - Это не был ужасный разрыв. Они просто были очень заняты своей карьерой, и им было сложно строить отношения».

Источник также утверждает, что в последние месяцы звезды проводили много времени вместе. Они любят путешествовать и постарались как можно больше совершать совместных поездок. При этом источник говорит, что их нельзя считать парой в обычном понимании этого слова, они много времени проводят вместе, наслаждаются этим и выглядят счастливыми, но при этом между ними нет ничего серьезного.

