Самбурская объяснила, как искать мужа

Анастасия Самбурская прекрасно разбирается в хайпе и знает, как устроить шумиху. Но в отличие от других звездных скандалистов, актриса предпочитает дозированные провокации. Однако на отдыхе в Дубае Самбурская не удержалась.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Мар 5, 2018 в 4:08 PST

На днях звезда объяснила и показала своим подписчикам, как быстро устроить личную жизнь. Настасья опубликовала снимок, на котором запечатлена в провокационной позе на пляже, и написала: «Ищешь мужа? Загорай так. Я прекрасно понимаю ваши ощущения. Но вы не сможете развидеть это никогда».

Большинство подписчиков шутку оценило: «Даже не смотрится пошло, смешно, да, пошло - нет», «Развидеть?)) Да я скрин сделаю даже», «Морская звезда». Некоторые же поинтересовались, действительно ли актриса снова в поиске мужчины, подходящего на роль супруга?

Напомним, в конце прошлого года появились сообщения о расставании Самбурской с мужем Кириллом Дыцевичем. Молодые люди сочетались браком в середине ноября, но незадолго до Нового года расстались. Предполагалось, что основной причиной разрыва супругов стали конфликты Самбурской со свекровью, однако позже актриса намекнула на домашнее насилие. Настасья удалила все совместные фотографии с Кириллом в соцсетях, Дыцевич поступил так же.

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