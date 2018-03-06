Эмма Уотсон ищет корректора

Эмма Уотсон (Emma Watson) ищет человека для весьма необычной работы. Актриса прибыла на вечеринку после церемонии «Оскар», устроенную в Беверли-Хиллз изданием Vanity Fair, c новой, пусть и временной, татуировкой. Однако в надписи обнаружили ошибку. Теперь актрисе требуется корректор по тату.

На руке актрисы красуется надпись со словами: Times Up в поддержку набирающего силу движения, провозглашающего «персональные, общественные, юридические и политические изменения, которые позволят каждому чувствовать себя в безопасности на работе и дома».

Внимательные зрители заметили, что на татуировке Эммы отсутствует апостроф. Правильная надпись должна была выглядеть так: Time’s Up.

Уотсон посмеялась над ошибкой в своем Twitter. «Требуется человек для вычитки и корректуры временных татуировок, - написала она. - Обязателен опыт в работе с апострофами».

Эмма и ранее открыто выступала в поддержку движения. Так, в феврале она пожертвовала почти полтора миллиона долларов в британский фонд по борьбе с сексуальными домогательствами и дискриминацией, а на церемонии «Золотой Глобус» она появилась в черном, выражая тем самым поддержку движению. При этом она прибыла в компании Мараи Лараси, возглавляющей организацию по борьбе с насилием против принадлежащих к меньшинствам женщин.

Источник фото: Globallookpress.com