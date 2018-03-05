Собчак заявила о нападении
1 1
Ксения Собчак последние несколько месяцев ведет активную предвыборную кампанию. Звезда баллотируется на пост президента и активно участвует в дебатах. На недавних дебатах с Владимиром Жириновским Ксения плеснула в оппонента водой. А вчера заявила о нападении.
Как сообщила Собчак в соцсетях, в воскресенье в центре Москвы на нее напал мужчина. «Облил, слава богу, что водой. Посмотрели камеры - упала я сама, поскользнувшись на воде, ушиблась ногой и головой». По словам Собчак, мужчина толкнул ее на землю и облил водой с криком: «Это за Жириновского».
Ксения выяснила личность напавшего и написала заявление в полицию. «За эти годы власть стала опираться на бандитов и хулиганов на всех уровнях. Физическое насилие по отношению к оппозиции стало повсеместным. <...>. Вот поэтому люди не хотят заниматься политикой, против власти - опасно, вместе с такой властью - стыдно. Но мы не боимся. Мы обязательно это изменим», - пишет Собчак.
«Насилие начинается с малого, и если мы его не остановим, не заканчивается никогда», - подчеркнула Ксения.
Вчера в МВД сообщили о задержании мужчины. Нападавшим оказался помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Позже Шапошников принес извинения.
Читайте также:
Ксения Собчак будет баллотироваться в президенты. Телеведущая все-таки решила попробовать изменить что-то в стране.
Собчак: «Надо использовать любую возможность». Как Ксения собирается баллотироваться в президенты?
Кто растит сына Ксении Собчак? Людмила Нарусова любит внука больше дочери.
Читайте также
Обсуждение 9
-
ПрелестьГлупейшее создание природы.
05.03.18 12:59
-
КсбНу вообще ей ответка прилетела. Почему то она думает , что женшине позволено все вообще. Женщина может быть похожа на дикаря. А вот мужчины почему то должны это терпеть. Вот за облив водой Жириновского( которому я никак не симпатизирую) ее стоило удалить из дискуссии. Хулиганский поступок. Жироиновскому стоило написать на нее заявление . А теперь она плачет в эфирах об унижениях и оскорблениях и насилие. Она же его и практикует.
05.03.18 12:48
-
!он первый начал её оскррблять
05.03.18 13:03
-
Юликонна самом деле, яйца у Собчак стальнее чем у многих наших политиков мужчин. И она реально писает против ветра -против царя-батюшки Володимира, против навязываемой с экранов благости, против стадного намфсехарашо. И самое главное, она первая женщина, которая на высоком уровне, противостоит этой махине. НА ее фоне, очень хорошо видно как тот же Жириновский устарел и заигрался во власть. Я не фанат Собчак, я возмущена многими ее высказываниями, но в отличии от лицемерных квасных патриотов от ЕР типы Исинбаевой, она рожала в России и живет в РОссии, а не в Монте-карло. Даже если у нее и есть какие-то активы за границей, ее бизнес русский и в России. Кстати ее оскорбления всегда по существу и я с ними согласна. даже когда она опускается до уровня Жириновского.
05.03.18 14:34
-
КсбСобчак может себе позволить писать против Царя батюшки. Она им же очень хорошо защищена. Царт батюшка очень многим должен отцу Собчак и у него принципы железные. Он своих не предает. Так что Соючак может говорить все что угодно и переходить на оскорбления . Она неприкасаема в нашей стране..
05.03.18 15:04
-
Юликону нас миллионы неприкасаемых, но только Собчак имеет, что сказать. Только она вообще хоть как-то изменила картину выборов в России. Понятно, кого выберут :)) но это хоть какие-то новые лица.
05.03.18 16:24
-
КСБПо сравнению с семьей Ельшина и Собчака, я думаю, что никого. И мне не кажется, что она не изменила картину выборов вообще. Клоунада- да, а по существу нет...Так же как Немцов..Много патетики, надежд на человека, который был у власти и ничего не сделала, кроме гигантского состояния. Она , так же как и он на карман работает.Еще и под надежным прикрытием. Посмотрим, что будет с ней и семьей Ельцина, без царского крыла. А такое время будет. Она молода по сравнению со своим покровителем.
05.03.18 16:43
-
-
-
МилаСобчак единственный мужик в России вообще оказалась. Я все еще планирую сходить на выборы с целью испортить свой бюллетень (не доставайся ж ты никому!). При этом с удивлением в последние недели замечаю, что очень уважаю Ксюшу. После всяких видео, где какие-то здоровенные мужики оскорбляют ее последними словами, а она в ответ им говорит что-то позитивное и вежливое. Хотя все мы знаем, что хотела бы оскорбить в ответ - за словом в карман не полезла бы. Она человек. И она говорит много правды.
05.03.18 17:15
-
-
-