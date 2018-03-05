Собчак заявила о нападении

Ксения Собчак последние несколько месяцев ведет активную предвыборную кампанию. Звезда баллотируется на пост президента и активно участвует в дебатах. На недавних дебатах с Владимиром Жириновским Ксения плеснула в оппонента водой. А вчера заявила о нападении.

Как сообщила Собчак в соцсетях, в воскресенье в центре Москвы на нее напал мужчина. «Облил, слава богу, что водой. Посмотрели камеры - упала я сама, поскользнувшись на воде, ушиблась ногой и головой». По словам Собчак, мужчина толкнул ее на землю и облил водой с криком: «Это за Жириновского».

Ксения выяснила личность напавшего и написала заявление в полицию. «За эти годы власть стала опираться на бандитов и хулиганов на всех уровнях. Физическое насилие по отношению к оппозиции стало повсеместным. <...>. Вот поэтому люди не хотят заниматься политикой, против власти - опасно, вместе с такой властью - стыдно. Но мы не боимся. Мы обязательно это изменим», - пишет Собчак.

«Насилие начинается с малого, и если мы его не остановим, не заканчивается никогда», - подчеркнула Ксения.

Вчера в МВД сообщили о задержании мужчины. Нападавшим оказался помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Позже Шапошников принес извинения.

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