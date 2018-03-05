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Лобода ждет ребенка от Линдеманна?


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Светлана Лобода в последнее время довольно серьезно сосредоточилась на карьере. Но, по слухам, это не помешало певице подумать о расширении семьи. По некоторым данным, артистка ждет второго ребенка, причем отцом стал якобы солист знаменитой группы Rammstein.

С Тиллем Линдеманном, солистом Rammstein, Лобода блеснула летом прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Впрочем, тогда с Линдеманном общалось большое количество российских исполнителей, а Лолита Милявская даже опубликовала видео поцелуя с Тиллем.

Но теперь, как сообщает Telegram-канал SUPER, выясняется, что отношения Лободы с Линдеманном продолжились и после мероприятия. Сейчас Светлана на седьмом месяце беременности и якобы планирует рожать в Лос-Анджелесе.

Впрочем, Лобода сплетни не подтверждает и на днях анонсировала сольный концерт в честь праздника 8 Марта.

Напомним, Светлана растит 7-летнюю дочь Еву. С отцом девочки, хореографом Андреем Царем, певица рассталась в 2014 году. «Андрей – заботливый отец, надеюсь, так будет и дальше, - заявляла после разрыва Лобода. - Он не живет с нами, но приходит каждый день и проводит много времени с Евой. Мы лишили Еву возможности наблюдать наши ссоры, и теперь она будет видеть родителей, находящихся в гармонии с собой».

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0 Не нравится 0 Нравится 05.03.2018 Теги: Светлана Лобода

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