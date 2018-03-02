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Кайли Дженнер показала Сторми


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Модель и бизнесвумен Кайли Дженнер (Kylie Jenner) наслаждается материнством. Впрочем, когда у вас очаровательная малышка и новый Ferrari, полученный в подарок от любимого, иначе и быть не должно.

 

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Накануне Кайли опубликовала совместное фото с дочерью. 1 марта Сторми исполнился месяц. На снимке личико малышки видно в профиль, но сразу же бросается в глаза то самое умиротворение в лице Кайли, которое бывает лишь у счастливых мам.

На днях Дженнер также похвасталась так называемым push present - это подарок, который преподносят супруг и родные девушке, родившей малыша. Кайли получила в честь рождения первенца Ferrari стоимостью 1,4 миллиона долларов.

 

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Напомним, отцом Сторми стал рэпер Трэвис Скотт (Travis Scott), роман с артистом у Кайли начался в апреле прошлого года. По словам друзей музыканта, Скотту давно нравилась младшая представительница клана Кардашян-Дженнер и он не раз делал попытки обратить на себя внимание девушки, но долгое время Кайли была полностью поглощена отношениями и скандалами с рэпером Tyga. Когда пара объявила о своем расставании официально, Трэвис поспешил воспользоваться моментом.

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0 Не нравится 0 Нравится 02.03.2018 Теги: Кайли Дженнер

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