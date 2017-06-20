Ким Кардашян может заработать миллионы за 5 минут

Она считается одной из самых высокооплачиваемых звезд телевидения и одной из самых дорогих селебрити Instagram. А еще Ким Кардашян (Kim Kardashian) прирожденная бизнес-леди. До старта продаж дебютной косметической линии Ким KKW Beauty остались считанные часы, и, по прогнозам, уже завтра банковский счет звезды пополнится парочкой миллионов долларов.

















В свое время Ким вместе с сестрами выпускала линию модной одежды и поддерживала младшую сестру Кайли при запуске своего косметического бренда. А тем временем миссис Кардашян-Уэст решила представить собственную линию и накануне опубликовала серию рекламных снимков.

В успехе Ким никто не сомневается. По прогнозам обозревателей Women's Wear Daily, линия декоративной косметики, а именно набор хайлайтеров и средств для контуринга по цене 48 долларов в количестве 300 тысяч штук, будет раскуплена в первые же пять минут после старта продаж. Это более 14 миллионов, несколько из которых чистая прибыль Ким.

Тем временем некоторые поклонники ранее заметили, что на рекламных фото Ким выглядит словно ее супруг - почти такая же темная. «Тогда я была еще и очень загорелая, может, все дело в контрасте. <...>. Мы увидели проблему и тут же исправили ее. Я, определенно, вынесла из этого урок», - поспешила объясниться звезда.

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