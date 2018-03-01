Наоми Кэмпбелл заинтриговала поклонников

Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell), кажется, подтвердила слухи о том, что ее новый бойфренд –рэпер Скепта. Модель, которой исполнилось 47 лет, подразнила своих поклонников фотографией в Insta, на которой она появляется топлес в обществе 35-летнего музыканта.

Публикация от Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) Мар 1, 2018 в 5:03 PST

Пара позировала вместе для нового номера британского GQ, и эта фотография была сделана во время той фотосессии. На снимке видно, как обнаженные тела звезд прижимаются друг к другу, при этом пара наслаждается страстным поцелуем, пишет Daily Mail.

Поклонники пришли в восторг от снимка. «Пусть это будет правда, а не просто фотосессия, - написал один из них. - Вы шикарно выглядите вместе». Другие сочли снимок доказательством того, что модель и музыкант встречаются в реальной жизни.

Скепта, настоящее имя которого Джозеф Джуниор Аденуга, познакомился с Наоми в январе через общих друзей. В прошлом июне он заявлял, что Наоми является его любимой девушкой с обложки, припоминая ее ранние работы для Vogue.

