Рассел Кроу распродает личные вещи на аукционе
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Рассел Кроу (Russell Crowe) готов начать новую жизнь с чистого листа после развода с Даниэль Спенсер (Danielle Spencer). И к осуществлению плана он уже приступил, начав с распродажи имущества. Ведь часто говорят, что избавление от вещей помогает очиститься от энергетики прошлого.
На аукционе «Сотбис» в Австралии пройдет мероприятие «Искусство развода», в рамках которого будут выставлены 227 различных предметов, принадлежащих Кроу. Среди них часы, гитары, предметы, относящиеся к различным фильмам, картины, кольца. Аукцион пройдет 7 апреля, в день 15-летней годовщины свадьбы Кроу и Спенсер.
Будут также выставлены «мерседес» 2001 года и два мотоцикла.
«Развод позволяет вам понять, что действительно важно в вашей жизни, а что нет, - приводит The Hollywood Reporter слова Кроу, сказанные для австралийского аукциона. - В ходе процесса я посмотрел вокруг и понял, что у меня очень много вещей, которые я получил за свою карьеру и просто накопил. Слишком много коробок. Для того, чтобы двигаться дальше, нужно свободное место, поэтому я решил кое с чем расстаться».
У Кроу и Спенсер, расставшихся в 2012 году, есть двое сыновей. Неизвестно, пойдут ли вырученные на аукционе средства на выплату согласно договору о разводе или же Кроу пожертвует их на благотворительность.
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01.03.18 03:14