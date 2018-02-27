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Юлия Снигирь берет паузу


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Любители исторических драм сейчас с огромным интересом смотрят телесериал «Кровавая барыня». Главную роль в проекте о знаменитой помещице-садистке Дарье Салтыковой сыграла Юлия Снигирь, надо сказать, сыграла она весьма неплохо. Однако съемки стали для актрисы сложными. Можно даже сказать, оказались серьезным испытанием.

Сейчас Снигирь решила взять паузу - она отказалась от киносъемок до середины лета. Но это не значит, что Юлия позволит себе отдых. «Сейчас все мое время занимают репетиции спектакля «Три сестры» в Московском Художественном театре имени Чехова», - рассказала актриса.

По словам Юлии, ей хочется максимально сосредоточиться на спектакле. «Работа в «Кровавой барыне» тоже требовала от меня максимальной сосредоточенности. Съемки сериала шли без перерыва целых полгода, и мне в роли помещицы Дарьи Салтыковой практически все время пришлось присутствовать в кадре. Тоже совсем непросто...»

Ранее актриса говорила, что, прочтя сценарий сериала, отказалась от съемок - героиня ее пугала. Но Снигирь потом решила рискнуть. «Я поняла, что к ее (Салтычихи) характеру можно подойти через ее нездоровье психическое, через патологическую паранойю, недоверие к людям настолько, что любой смех вызывает у нее страх, ей кажется, что смеются именно над ней», - рассказывала звезда.

Ранее мы писали:

Юлия Снигирь рассказала о царских замашках. Актриса рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время съемок сериала «Великая».

Евгений Цыганов не знает, что такое любовь. Актер полагает, что любовь «горючее такое вещество, которое может согреть, а может взорвать». 

Юлия Снигирь: «У нас любят убогих, несчастных». По наблюдениям актрисы, в нашей стране успешные люди не пользуются уважением в обществе. 



0 Не нравится 0 Нравится 27.02.2018 Теги: Юлия Снигирь

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