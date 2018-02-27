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Марк Розовский оказался в центре секс-скандала


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Тема сексуальных домогательств, столь популярная сейчас в США, стала актуальной и в России. Театральный режиссер Марк Розовский оказался в центре секс-скандала. Азербайджанская актриса Фатима Абаскулиева заявляет, что режиссер принудил ее вступить с ним в интимную связь 12 лет назад.

Фатима рассказала свою историю в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». «Я была юной наивной студенткой. На третьем курсе ГИТИСа я перевелась в мастерскую Марка Григорьевича Розовского – народного артиста, профессора. Была принята с распростертыми объятиями. Как-то раз он подошел ко мне и сказал, что хочет поговорить о моей карьере. Вне театра. Я приехала по указанному адресу и последовала за ним. Мы стали спускаться вниз, это было подвальное помещение. Он начал говорить, какая я замечательная и что должен меня почувствовать», – поведала Абаскулиева.

Как сообщает девушка, режиссер принудил ее к интиму. После Фатима постаралась забыть о произошедшем, пишет издание StarHit. «Он заказал чай и сказал, что это наш секрет. Что я должна молчать об этом и всегда быть готовой увидеться с ним, когда он захочет. Я не понимала, как такое возможно. Я относилась к нему, как к своему учителю, который разглядел во мне талант».

Абаскулиева старалась больше не пересекаться с режиссером, но он снова вышел с ней на связь. «Я его боялась и не могла ему ничего сказать. Это была вторая и последняя встреча. Мне казалось, что я виновата, я думала, может быть, все дело в моем внешнем виде. Тогда я одевалась достаточно ярко…» – отметила девушка. При этом она добавила, что сейчас у нее есть одно желание – наказать этого человека.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 27.02.2018 Теги: Марк Розовский

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