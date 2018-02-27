Чадов и Дитковските скрывают развод

Алексей Чадов и Агния Дитковските расстались в 2015 году, но оформили развод лишь прошлым летом. Актеры не живут вместе, но не отказываются от общих проектов и сумели сохранить дружеские отношения. Настолько дружеские, что трехлетний сын звезд Федор и не подозревает о расставании родителей.

Недавно Чадов и Дитковските завершили совместную работу над шоу «Союзники». Бывшие супруги стали ведущими проекта, в рамках которого разведенные пары проходят различные испытания с целью получения выигрыша, который переводится на счет их ребенка.

Съемки шоу проходили на Шри-Ланке полтора месяца. И по словам артистов, их сын Федор находился на острове вместе с родителями. Как говорит Агния, мальчику так понравилось, что он снова хочет на Шри-Ланку, поскольку отель, в котором Дитковските расположилась с сыном, стал для Федора совершенно новым миром.

А Чадов пояснил, что согласился на съемки именно ради наследника. «Сын провел полтора месяца на море. Ну и, конечно, мы с Агнией сами давно являемся «союзниками» и можем поделиться опытом. В какой-то период жизни тоже оказались в непростой ситуации и прошли долгий путь от безумного счастья и свадьбы до развода. Особенно это тяжело, когда есть ребенок».

Публикация от Алексей Чадов (@alexeychadov) Дек 24, 2017 в 12:05 PST

По словам актера, пока Федор не знает о разрыве родителей. «Феде надо подрасти. А пока мы так выстроили отношения, что у него нет ощущения, что мы существуем отдельно. Он думает, что мама и папа просто много работают. Теперь еще и в спектакле одном играем. Будем брать Федю на гастроли. А когда станет постарше, все узнает. Нет смысла что-то скрывать, врать», - цитирует Чадова Starhit.

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