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Садальский набросился на Овечкина


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Садальский набросился на Овечкина

Вчера наши хоккеисты показали класс. На Олимпийских играх в Пхенчхане сборная России одержала победу в финальном матче со сборной Германии. Это первое олимпийское золото российских хоккеистов. Правда, не обошлось без очередного скандала в соцсетях.

Актер Станислав Садальский накануне выступил с довольно резкой критикой Александра Овечкина в Insta.

«Овечкин организовал движение, объединяющее поддержку президенту РФ. Говорил, Россия - моя страна, по любому буду в Корее и... не приехал. Прекрасный повод задуматься. И нам – о том, чего стоят все эти колбасные эмигранты; и Путину – о том, чего стоит вся лесть и весь подхалимаж, что его окружает. Но я все-таки рад тому, что НХЛ-овцы не играли на этой Олимпиаде. По крайней мере, наши ребята действительно представляют там, пусть даже под всеми маскхалатами, именно Россию: это русские, которые и живут в России, а не какие-то заезжие гастролеры. И теперь ребята золотые... Рад за Россию вопреки поганым чиновникам, мы побеждаем. Ура товарищи, да здравствует Россия».

В комментариях к посту разгорелись споры. Некоторые поддержали Садальского, другие обвинили в попытке «хайпа». Сам Овечкин пока воздерживается от комментариев.

Ранее мы писали:

Александр Овечкин женился. Хоккеист и его возлюбленная расписались без лишней шумихи.

Вера Глаголева высказалась по поводу романа дочери с Александром Овечкиным. Актриса уважает хоккеиста. 

Александр Овечкин предпочитает россиянок американкам. По мнению хоккеиста, россиянки гораздо интереснее.

Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 1 Нравится 26.02.2018 Теги: Александр Овечкин

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