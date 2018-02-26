Джанабаева поздравила сына

Сегодня в семье Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе праздник. Старшему сыну Константину исполнилось 14 лет. И счастливая певица оставила трогательное сообщение в своем блоге.

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) Фев 26, 2018 в 3:45 PST

«Сегодня я счастлива особенно и вдвойне радуюсь солнцу! 14 лет назад в этот день родился мой мальчишка, мой сын!!! Какой ты уже взрослый!!!! Поздравляю всех сегодняшних именинников!» - написала Альбина.

Напомним, что Костю назвали в честь брата Валерия Меладзе. Мальчик появился на свет, когда певец официально состоял в браке с Ириной, своей первой женой. Однако отношения с Ириной уже к тому моменту были неидеальными, брак давно дал трещину. Меладзе разрывался между двумя женщинами, но спустя 7 лет он расстался с Ириной.

«Ирине было безумно тяжело, и Альбине тоже. Это на самом деле так! — рассказывал Валерий. — Казалось бы, одна потеряла, другая вроде приобрела... Но тяжело пришлось обеим».

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева воспитывают двух сыновей, от первого брака у артиста есть еще трое дочерей.

Ранее в одном из интервью артиста спросили, чем его покорила Альбина? «Я никогда об этом не задумывался, - ответил Валерий. - Я просто влюбился до безумия. Мы же, мужчины, когда влюбляемся, обычно не задумываемся, почему это произошло».

