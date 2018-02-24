Эмили Ратаковски вышла замуж

Верите в любовь с первого взгляда? Модель Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski) верит. Верит настолько, что вышла замуж через два месяца после начала романа. А зачем тянуть?

Накануне Эмили не просто ошеломила, можно сказать, ошарашила публику сообщением в Insta: «Итак, у меня сюрприз. Я сегодня вышла замуж». В аккаунте также появилась серия фотографий Ратаковски с супругом, актером Себастианом Бэр-Макклардом (Sebastian Bear-McClard). На фото пара запечатлена в объятиях, и еще одна любопытная деталь - для бракосочетания модель выбрала костюм оттенка горчицы от Zara. Видимо, Эмили решила не заморачиваться с выбором традиционного свадебного наряда и прочей подготовкой к торжеству.

Себастиан Бэр-Макклард - продюсер и актер, работавший с Робертом Паттинсоном над криминальной драмой «Хорошее время». Отношения Эмили с Себастианом завязались после разрыва модели с музыкальным продюсером Джеффом Мэджидом (Jeff Magid) в ноябре прошлого года. В декабре Ратаковски с Бэр-Макклардом была замечена на баскетбольном матче.

Ранее в интервью Glamour модель обмолвилась, что почти привыкла, что ее считают девушкой легкого поведения лишь потому, что она не боится показывать свое тело и демонстрировать сексуальность.

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