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Эмили Ратаковски вышла замуж


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Верите в любовь с первого взгляда? Модель Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski) верит. Верит настолько, что вышла замуж через два месяца после начала романа. А зачем тянуть?

Накануне Эмили не просто ошеломила, можно сказать, ошарашила публику сообщением в Insta: «Итак, у меня сюрприз. Я сегодня вышла замуж». В аккаунте также появилась серия фотографий Ратаковски с супругом, актером Себастианом Бэр-Макклардом (Sebastian Bear-McClard). На фото пара запечатлена в объятиях, и еще одна любопытная деталь - для бракосочетания модель выбрала костюм оттенка горчицы от Zara. Видимо, Эмили решила не заморачиваться с выбором традиционного свадебного наряда и прочей подготовкой к торжеству.

Себастиан Бэр-Макклард - продюсер и актер, работавший с Робертом Паттинсоном над криминальной драмой «Хорошее время». Отношения Эмили с Себастианом завязались после разрыва модели с музыкальным продюсером Джеффом Мэджидом (Jeff Magid) в ноябре прошлого года. В декабре Ратаковски с Бэр-Макклардом была замечена на баскетбольном матче.

Ранее в интервью Glamour модель обмолвилась, что почти привыкла, что ее считают девушкой легкого поведения лишь потому, что она не боится показывать свое тело и демонстрировать сексуальность.

Ранее мы писали:

Эмили Ратаковски рассказала о парадоксе сексуальности. Звезда пожаловалась на притеснение красивых девушек.

Эмили Ратаковски: «Женщины воспринимали как конкурентку». Актриса считает, что красота — понятие относительное. 

Ева Мендес: Сексуальность мешает карьере. По словам актрисы, сексуальность - часть ее жизни, но это все на втором плане, а вовсе не на первом. 



0 Не нравится 1 Нравится 24.02.2018 Теги: Эмили Ратаковски

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